Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, weitere Zeugen gesucht, Beschreibung des Verursachers liegt vor

Greven (ots)

Am Freitag (03.03.2023) ist es gegen 11.15 Uhr auf der Grabenstraße 27 in Höhe des Kiosks zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein geparkter schwarzer VW Golf Plus vorne rechts durch den Fahrer eines ausparkenden Autos beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Renault Twingo in einem ocker-Farbton gehandelt haben. Der männliche Unfallverursacher wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: Er war über 70 Jahre alt, hatte weiße Haare, einen weißen Bart und auffällige Narben im Gesicht. Der Unbekannte hatte zudem ein medizinisches Gerät dabei, auf das er offensichtlich angewiesen war. Darüber hinaus soll er zum wiederholten Mal in dem Kiosk eingekauft haben. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. der beschriebenen Person geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

