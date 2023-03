POL-ST: Rheine, Toilettenhäuschen in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

Steinfurt-Borghorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (02.03.) in ein Einfamilienhaus am Fleigenweg eingestiegen, in Höhe der Straße "Am Kanonikusbusch". Wie die Täter in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 21.30 Uhr in das Haus gelangten, ist noch unklar. Sie verwüsteten mehrere Zimmer, rissen Schubladen heraus und durchsuchten diese. Die Täter entwendeten ...

mehr