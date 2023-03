Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Steinfurt-Borghorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (02.03.) in ein Einfamilienhaus am Fleigenweg eingestiegen, in Höhe der Straße "Am Kanonikusbusch". Wie die Täter in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 21.30 Uhr in das Haus gelangten, ist noch unklar. Sie verwüsteten mehrere Zimmer, rissen Schubladen heraus und durchsuchten diese. Die Täter entwendeten ersten Ermittlungen zufolge Schmuck im geschätzten vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

