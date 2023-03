Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, 15-Jähriger Mofafahrer schwer verletzt

Horstmar (ots)

Am Donnerstag (02.03.) ist es auf der L579 bei Horstmar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Laer wurde dabei schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr mit seinem Mofa gegen 10.10 Uhr aus Richtung Laer kommend auf der auf der L579 in Fahrtrichtung Schöppingen. Zur selben Zeit fuhr eine 81-Jährige aus Laer mit ihrem Opel Meriva auf der L579 in Richtung Laer. Im Kreuzungsbereich mit der Darfelder Straße und der L580 wollte sie nach links in Richtung Horstmar abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah die Frau den Jugendlichen und touchierte beim Abbiegen das Mofa im hinteren Bereich. Der 15-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 81-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 1.200 Euro.

