Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.35 Uhr, griffen zwei bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Lessingstraße an. Beim gewaltsamen Öffnen des Zigarettenautomaten entstand nicht nur am Automaten selbst, sondern auch an Fensterscheiben angrenzender Gebäude Sachschaden in Gesamthöhe von schätzungsweise 8.000 Euro. Die Unbekannten entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren in noch unbekanntem Umfang. Die zwei männlichen Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: einer von ihnen war von kräftiger Statur, circa 170 cm groß und hatte eine auffällige Nase. Der zweite Tatverdächtige war von sehr schlanker Statur, ungefähr 185 cm groß und war ebenfalls dunkel gekleidet. Die beiden Männer sprachen mit osteuropäischem Akzent. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0319765/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell