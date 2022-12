Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerhalle- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 10.45 Uhr und gestern, 09.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Gelände im Hammerweg in Manebach. Der oder die Täter öffneten offenbar gewaltsam ein Fenster einer Lagerhalle um in das Innere zu gelangen. Hieraus wurden in der Folge unter anderem Elektrowerkzeuge entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0318326/2022) entgegen. (jd)

