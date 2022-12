LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Bowlingcenter in der Ziolkowsikstraße ein und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Spirituosen. Der oder die Unbekannten verursachten außerdem einen Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Die Tatzeit ereignete sich offenbar am 24. Dezember in der Zeit zwischen 03.45 Uhr und 05.05 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei ...

