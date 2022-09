Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Autodiebe schlagen zu

Zeugenaufruf der Polizei

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Freitag (2.9.) und Samstag (10.9.) entwendeten Autodiebe in der Farmstraße einen grauen VW Golf. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten sie in das Auto und flüchten. Der Wert des Fahrzeuges beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand circa 30.000 Euro. Zur Tatzeit war das Kennzeichen "N-AJ 700" an dem Auto angebracht.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt nun in der Sache und nimmt Hinweise unter der 06142 / 696 - 0 entgegen.

