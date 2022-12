Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend fuhr eine 69-jährige Fahrerin eines VW Polo auf der B176 von Richtung Döllstädt in Richtung Gräfentonna, während ein 25-jähriger Fahrer eines VW Passat in entgegengesetzte Richtung fuhr. Aus unbekannter Ursache kam die 69 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei frontal mit dem PKW des 25-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der unfallbedingte Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

