BPOLD-B: Mutmaßlicher Ladendieb griff Bundespolizisten an

Cottbus (ots) - Dienstagmorgen griff ein 24-Jähriger auf dem Hauptbahnhof in Cottbus zwei Bundespolizisten während einer Kontrolle mit einem Messer an. Nachdem der Mann um 6:15 Uhr ohne Fahrschein im Zug von Berlin nach Cottbus gefahren sein soll, flüchtete er vor der alarmierten Streife der Bundespolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er in Richtung ...

mehr