Am Freitag erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Riedlingen schwere Verletzungen.

+++++ Korrekturhinweis: Der Unfall ereignete sich am Freitag, nicht am Donnerstag, wie in der ersten Meldung stand. +++++

Gegen 11 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit einem Laster in der Alten Unlinger Straße. An einer Kreuzung wollte er dann nach links in die Unterriedstraße abbiegen. Von rechts kam zu dieser Zeit jedoch ein 74-jähriger Radfahrer. Der hatte Vorfahrt. Anscheinend übersah der 40-Jährige den Radler, denn der Laster kollidierte beim Einbiegen mit ihm. Durch den Unfall erlitt der 74-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Dafür festigten sie auch Lichtbilder und Skizzen. Die Polizei klärt auch, warum es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Womöglich war der Mann in dem Laster für einen Moment unachtsam, als er auf die Bundesstraße einfuhr. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen.

