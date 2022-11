Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - KORREKTUR: Unfall mit hohem Schaden

Am Freitag stieß bei Riedlingen auf der B311 ein Kleinbus mit einem Sattelzug zusammen.

Ulm (ots)

+++++ Korrekturhinweis: Der Unfall ereignete sich am Freitag, nicht am Donnerstag, wie in der ersten Meldung stand. +++++

Gegen 6.30 Uhr bog die 56-jährige Fahrerin eines Kleinbusses bei Unlingen nach links auf die B 311 in Richtung Riedlingen ein. Zeitgleich kam ein 43-jähriger Mann in einem Sattelzug von links aus Richtung Riedlingen. Er hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall kippte der Kleinbus und landete auf der rechten Seite. Feuerwehr, Rettungsdienst, Abschlepper und Polizei fuhren an die Unfallstelle. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem beschädigten Kleinbus. Rettungskräfte brachte sie mit schweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge.

Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) nahm den Unfall auf. Sie fertigte zum Beispiel Bilder von der Unfallstelle und ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Sattelzug auf 70.000 Euro, am Kleinbus auf 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 311 bis gegen 9 Uhr voll gesperrt.

Hinweis der Polizei:

Die Fahrerin des Kleinbusses hätte nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl Vorfahrt gewähren müssen. Leider kam es jedoch beim Abbiegen zu einem Unfall. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer mit voller Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilzunehmen. Lassen Sie sich nicht ablenken und geben Sie auf sich und Andere Acht.

++++2332878 (AW)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell