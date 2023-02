Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: KORREKTUR Meldung: Angriff auf Bundespolizisten mit Messer

Cottbus (ots)

Dienstagmorgen griff ein 24-Jähriger auf dem Hauptbahnhof in Cottbus zwei Bundespolizisten während einer Kontrolle mit einem Messer an.

Nachdem der Mann um 6:15 Uhr ohne Fahrschein im Zug von Berlin nach Cottbus gefahren sein soll, flüchtete er vor der alarmierten Streife der Bundespolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte er in Richtung Görlitz weiterreisen.

Hinzugezogene Einsatzkräfte stellten den Mann schließlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Während der Kontrolle zog dieser unvermittelt ein Messer und versuchte in Richtung der Einsatzkräfte zu stechen. Bei der anschließenden Fesselung am Boden verletzte er einen Beamten mit dem Messer im Leistenbereich. Ein anderer verletzte sich an der Hand.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei der Durchsuchung des polnischen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte verschiedene betäubungsmittelsuspekte Substanzen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Erschleichens von Leistungen ein.

Ein Rettungswagen brachte den im Leistenbereich verletzten Bundespolizisten in ein Krankenhaus.

Die Bearbeitung dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell