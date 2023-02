BPOLD-B: Angriffe mit Messern

Berlin (ots) - Zurückliegendes Wochenende vollstreckten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten fünf Haftbefehle an unterschiedlichen Orten in Berlin. Am Samstag kontrollierten Einsatzkräfte gegen 18 Uhr eine 20-jährige bulgarische Staatsangehörige am Berliner Ostbahnhof. Die weitere Überprüfung der Heranwachsenden ergab einen europäischen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten. Die 20-Jährige wird ...

