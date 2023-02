POL-PDTR: Verkehrsunfalllagebild der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für das Jahr 2022

Trier (ots) - Am Freitag, den 10.02.2023 zwischen 08.00 Uhr und 16.40 Uhr wurde in der Krahnenstraße in Trier ein geparkter PKW der Marke BMW 530d xDrive, Farbe Schwarz durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

mehr