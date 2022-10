Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Einbruch in Gaststätte

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In einem Gasthaus in der Bessunger Straße haben sich noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (16.10.) und Dienstag (18.10.) zu schaffen gemacht. Die Kriminellen zerstörten das Glasfenster der Eingangstür und gelangten auf diesem Weg in die Räume. Dort suchten sie offenbar nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell