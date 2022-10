Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: 2000 Euro Schaden nach Einbruch in Gemeindehaus

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (18.10.) gegen 17.30 Uhr sind die Spuren noch unbekannter Täter in einer kirchlichen Einrichtung in der Liebfrauenstraße entdeckt worden. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter in den zurückliegenden Tagen Zugang zu den Gemeinderäumen verschafft und dort mehrere Türen und Schränke aufgebrochen. Ob die Kriminellen Beute machten und bis wann die Tatzeit zurückreicht, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell