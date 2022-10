POL-DA: Stockstadt: Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung/Geld und Drogen beschlagnahmt

Lautertal (ots) - Ein Unbekannter betrat am Dienstag (18.10.), gegen 12.50 Uhr, eine Bäckereifiliale in der Nibelungenstraße, nahm ein zum Verkauf an der Theke angebotenes Messer in die Hand und forderte die 37-jährige Angestellte zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Die Frau ging auf die Forderung des Kriminellen nicht ein und griff zum Telefon. Der Täter ...

