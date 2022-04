Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Autos beschädigt + Unfälle + Kennzeichendiebe und Fahrraddieb unterwegs + In Baucontainer Akten angesteckt + "Z" gesprüht +

Dillenburg (ots)

--

Herborn-Hörbach: Unfall im Kreisel -

Am Sonntag (24.04.2022) kam gegen 21.20 Uhr ein Audi Q 5 am Kreisverkehr bei Hörbach von der Fahrbahn ab. Der 35-jährige Fahrer war auf der B 255 von Montabaur in Richtung Herborn unterwegs. Im Kreisel Richtung Hörbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Der aus Ehringshausen stammende Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 15.300 Euro.

Dillenburg-Manderbach: Auto zerkratzt -

In der Nacht von Freitag (22.04.2022) und Samstag (23.04.2022) zerkratzten Unbekannte in der Hauptstraße einen schwarzen Seat Ibiza. Der Wagen parkte zwischen 14.00 Uhr und 06.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Eine neue Lackierung wird etwa 3.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: An BMW vergriffen -

Auf dem Paradeplatz in Haiger haben Unbekannte am Dienstag (19.04.2022) zwischen 11:00 bis 18:00 Uhr einen grauen 1er BMW zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand trieben sie mehrere Kratzer in den Lack. Der Lackschaden summiert sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.:(02771) 9070 entgegen.

Haiger: Hinteres Kennzeichen verschwunden -

Unbekannte Diebe ließen in der Bismarckstraße das hintere Kennzeichen eines orangefarbenen VW Golfs mitgehen. Zudem stachen sie einen der Reifen platt. Für einen neuen Pneu wird der Besitzer rund 150 Euro aufbringen müssen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (22.04.2022), gegen 19:00 Uhr und Samstagmorgen (23.04.2022), gegen 10:00 Uhr beobachteten, werden gebeten die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 zu informieren.

Dietzhölztal-Ewersbach: PKW auf Hof zerkratzt -

Im Zeitraum von Samstag (23.04.2022), gegen 09:00 Uhr und Sonntag (24.04.2022), gegen 12:30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen silberfarbenen Opel Astra Caravan. Der Opel stand in einem Hof in der Hallstraße. Die Täter ließen an einem Kotflügel und an den Türen Kratzer zurück. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 2.500 Euro. Zeugen bittet die Polizei Dillenburg sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dillenburg-Manderbach: Unbekannte zerstechen Reifen -

Rund 150 Euro werden für den Besitzer eines Golfs für einen neuen Reifen fällig, den ein Unbekannter am Wochenende platt stach. Der Wagen parkte in der Nacht von Samstag (23.04.2022) auf Sonntag (24.04.2022) in der Straße "Am Höhlenweg", in Höhe der Hausnummer 12. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Wetzlar: In Baucontainer gezündelt -

Am Freitagabend (22.04.2022) zündelten Unbekannte in einem Baucontainer auf dem Parkplatz Lahnhof. Gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den emporsteigenden Qualm aus einem der Baucontainer. Die Wetzlarer Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter über zuvor eingeschlagene Fenster in den Container eingedrungen waren und anschließend die Akten in Brand gesetzt hatten. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter vor 19.30 Uhr an den Bürocontainern auf dem Lahnhof beobachtet? Wem sind dort sonst zu dieser Zeit Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Vorderes Kennzeichen geklaut -

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (20.04.2022) und Freitagnachmittag (22.04.2022) griffen sich Diebe das vordere Kennzeichen eines VW Crafters. Der Transporter stand auf einem Parkplatz in der Friedenstraße. Zeugen, die die Täter dort beobachteten oder Angaben zum Verbleib des Nummernschildes "WZ-OZ 707" machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dalheim: "Z" gesprüht -

Im Berliner Ring ließen Unbekannte den Buchstaben "Z" an zwei Ampeln, einer Hauswand sowie einem Stromkasten zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Freitagmorgen (22.04.2022), gegen 08.00 Uhr und Samstagmorgen (23.04.2022), gegen 07.50 Uhr die Buchstaben aufbrachten. Die Schäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Zu flott in Kurve gefahren -

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Geschwindigkeitsunfalls von Samstagnachmittag (23.04.2022). Gegen 14:00 Uhr war ein 48-jähriger Seatfahrer auf der Landstraße zwischen Leun und Burgsolms unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Daimler Chrysler zusammen. Der in Dautphetal lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Die 47-jährige Fahrerin im Chrysler trug schwere, ihre 10-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung und brachten die in Bonn lebenden Verletzten zu weiteren Behandlungen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert - Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Hüttenberg-Hornsheim: Mountainbike aus Schuppen gestohlen -

Am Wochenende schlug ein Fahrraddieb in der Hauptstraße zu. Zwischen Freitagabend (22.04.2022), gegen 19:30 Uhr und Samstagmorgen (23.04.2022), gegen 11:00 Uhr ließ der Unbekannte aus einem Schuppen ein weiß- und lilafarbenes Mountainbike der Marke "Silverback" mitgehen. Besonders auffällig sind die auf den Rahmen aufgedruckten Blumenornamente. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des rund 200 Euro teuren Fahrrades nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Dalheim - B 49: Durch Ablenkung in Baustellenbeschilderung geprallt -

Großes Glück hatte eine Mutter am späten Freitagabend (22.04.2022) als sie auf der Bundesstraße 49, zwischen Oberbiel und Wetzlar, mehrere Baustellenschilder überfuhr. Gegen 22:00 Uhr ließ sich die 31-jährige Skodafahrerin von ihrer 2-jährigen quengelnden Tochter ablenken und verlor die Kontrolle über ihren Fabia. Nachdem sie am rechten Fahrbahnrand einige Schilder umgefahren hatte, zog sie nach links und beschädigte in der Folge auch die Mittelleitplanke. Mutter und Tochter blieben unverletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Unfallschäden summieren sich auf mindestens 5.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell