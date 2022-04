Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Korrektur des Tatzeitraums zu "E-Bikes entwendet"- Bezug zur Pressemeldung vom 22.4.2022, 13.52 Uhr

Dillenburg (ots)

Der Diebstahl passierte zwischen Freitag und Samstag.

Nachfolgend die korrigierte Meldung:

Dillenburg- Manderbach: E-Bikes entwendet Zwei hochwertige Fahrräder der Marke "Haibike" entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Sechsheldener Straße. Zwischen 15.30 Uhr am Freitag (15. April) und 21.30 Uhr am folgenden Samstag nahmen die Diebe die angeschlossenen Räder im Wert von jeweils mehreren tausend Euro an sich. Die Kripo in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges in der Sechsheldener Straße beobachtet? Wer hat Personen mit schwarzen E-Bikes mit auffallend dicken Reifen hantieren oder wegfahren sehen?

Yasmine Hirsch

