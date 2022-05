Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei nächtliche Einbruchsversuche in Sand

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (10.05.) gegen 00:58 Uhr haben bislang Unbekannte versucht, ein Fenster zu einer Gaststätte in der Straße Alte Dombach im Stadtteil Sand aufzuhebeln. Die Täter lösten dabei Alarm aus, so dass der Inhaber zügig die Polizei alarmieren konnte. Es war niemand in das Objekt gelangt, so dass lediglich geringer Sachschaden entstanden ist.

Um kurz Nacht 04:00 Uhr ist die Polizei zur einem Bestattungsunternehmen in der Kürtener Straße in Sand gerufen worden. Dort waren Unbekannte nach Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume gelangt. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Anhand der Aufnahmen der vorhandenen Videoüberwachung handelte es sich um drei Täter, die im Zeitraum zwischen 03:26 und 03:52 Uhr an der Tat beteiligt waren. Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

