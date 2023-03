POL-ST: Metelen, Kreis Steinfurt, 84-Jährige übergibt Geld an Betrüger, erneut mehrere Anzeigen wegen Betrugsversuchen

Greven (ots) - Aus einem Van, der an der Ludwig-Terfloth-Straße/Ecke Ostring parkte, haben Kriminelle mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (02.03.23), 18.00 Uhr, und Freitag (03.03.23), 07.30 Uhr, das Schloss an der Heckklappe des Mercedes-Sprinters auf und gelangten so ins Innere. Die Diebe stahlen unter anderem mehrere ...

mehr