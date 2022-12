POL-WES: Voerde - 73-jähriger nach Schockanruf um hohen fünfstelligen Betrag betrogen - Die Polizei warnt vor Schock- und Betrugsanrufen!

Rheinberg / Ossenberg (ots) - Am 01.12.2022 gegen 02:15 Uhr sprengten unbekannte Täter den Zigarettenautomaten in Rheinberg-Ossenberg an der Landwehrstraße. Ein Anwohner ist durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und konnte aus seiner Wohnung zwei Täter sehen, die umherliegende Zigarettenschachteln ...

mehr