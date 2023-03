Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kupferfallrohre sichergestellt, Polizei sucht Eigentümer, Hinweise auf Diebstahl

Eine Polizeistreife hat am frühen Montagmorgen (06.03.2023) gegen 04.00 Uhr auf der Leerer Straße einen schwarzen 1er BMW kontrolliert. Bei den Insassen handelte es sich um einen 37-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau, beide aus Steinfurt. Bei einem Blick ins Fahrzeuginnere fielen den eingesetzten Beamten mehrere Kupferfallrohre auf. Insbesondere in den Bereichen Steinfurt, Horstmar und Laer ist es in der Vergangenheit vermehrt zu Kupferdiebstählen gekommen. Bei der Kontrolle im vorliegenden Fall ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fallrohre aus einem Diebstahl stammen könnten. Die Fallrohre wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer und den Tatort. Eines der Fallrohre ist mit einer Aluminium-Ummantelung besonders auffällig (siehe beigefügtes Foto). Zum Wert der Fallrohre können noch keine Angaben gemacht werden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun ermittelt. Hinweise, auch im Zusammenhang mit einem dem verdächtigen Fahrzeug, nimmt die Polizeiwache Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

