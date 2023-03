Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Lagerhalle

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Industriegebiet im Süden von Altenberge gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft. An der Straße Am Landwehrbach - eine Sackgasse, die von der Hohenholter Straße abgeht - stiegen die Unbekannten zwischen Montag (06.03.23), 20.00 Uhr, und Dienstag (07.03.23), 06.30 Uhr, in die Halle ein. Sie öffneten gewaltsam eine Wand auf der Rückseite des Gebäudes. Die Diebe stahlen mehrere Paletten mit jeweils 10 bis 15 Kartons, in denen sich Zahnfüllungsmaterialien befanden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell