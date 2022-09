POL-PPMZ: Verkehrsunfall durch alkoholisierten Autofahrer

Nieder-Olm (ots) - Einer 78-jährigen wird am Donnerstag, dem 01.09.2022 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in Nieder-Olm der Geldbeutel aus dem am Körper getragenen Rucksack entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail ...

