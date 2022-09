Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mülltonnenbrände

Mainz - Neustadt und Hartenberg/Münchfeld (ots)

In der Nacht vom 04.09.2022 bis 05.09.2022 (Sonntag auf Montag) wurden in der Kurfürstenstraße gegen 23:47 Uhr und gegen 01:00 Uhr im Goßlerweg insgesamt drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Bereits am Samstag, dem 03.09.2022 kurz nach 05:00 Uhr brannten in der Forsterstraße auch zwei Mülltonnen. Hier wird ebenfalls von einer bewussten Brandlegung ausgegangen. Alle Brände konnten durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die mit starken Kräften sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Ermittlungen werden durch die anlässlich der Mülltonnenbrände eingerichteten Ermittlungsgruppe übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell