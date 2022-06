Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am Donnerstagmorgen gegen 06:40 Uhr in der Benninger Straße im Freiberger Stadtteil Beihingen. Eine 34-jährige Citroen-Lenkerin befuhr die Benninger Straße aus Richtung Freiberg am Neckar kommend. Mutmaßlich übersah sie beim Abbiegevorgang an der Einmündung zur Mundelsheimer Straße den auf der Benninger Straße entgegenkommenden 42-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer über die Fahrzeugfront des Citroen und im Anschluss auf die Fahrbahn. Der 42-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.800 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

