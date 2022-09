Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Stau auf Umleitungsstrecke

Oberndorf/Rottweil (ots)

Bis zu drei Kilometer Stau entstanden am Donnerstagmittag und Abend auf der alten B14 zwischen Oberndorf und Rottweil. Grund hierfür war die Sperrung der A81 ab der Anschlussstelle Oberndorf Richtung Singen und hohes Verkehrsaufkommen. Zudem behinderte eine Baustelle in Epfendorf den fließenden Verkehr in Richtung Rottweil, weil nur ein Fahrstreifen benutzt werden konnte. Die Polizei war zur Verkehrsregelung mit mehreren Streifen im Einsatz. Darunter auch Beamte mit Dienstmotorrädern. Zu Unfällen kam es trotz des ungewöhnlichen Verkehrsaufkommens nicht.

