POL-K: 220707-3-K Polizeikräfte stellen mutmaßliche Metalldiebe nach Einbruch

Köln (ots)

Streifenteams der Polizeiwache Chorweiler haben in der Nacht zu Donnerstag (7. Juli) drei mutmaßliche Metalldiebe in der KVB-Linie 12 an der Haltestelle Ford-Werke Mitte gestellt. Die drei Männer (18, 22, 30) sollen einen Zaun zum Gelände der Firma Ford an der Emdener Straße in Köln-Niehl durchtrennt und auf dem Werksgelände etwa 50 Kilogramm Kupferkabel gestohlen haben.

Der Werkschutz hatte die Männer gegen 0.30 Uhr beim Abtransport der Beute beobachtet und die Polizei angerufen. Polizisten fanden am Tatort einen Bolzenschneider und auf dem Fluchtweg zwei Bollerwagen mit der Beute, die die Männer vermutlich bei ihrer Entdeckung zurückgelassen hatten.

Die Überprüfung auf der Wache endete für den 30-jährigen Rumänen mit der Festnahme, da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Die beiden mutmaßlichen Mittäter wurden mangels Haftgrund entlassen. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren. (gt/de)

