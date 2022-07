Polizei Köln

POL-K: 220707-1-K Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Höhenhaus - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem bewaffneten Überfall auf die JET-Tankstelle auf der Berliner Straße im Stadtteil Höhenhaus am Dienstagabend (5. Juli) sucht die Polizei nach einem etwa 20-30 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Räuber. Zeugenaussagen zufolge soll der Gesuchte gegen 22 Uhr den Kassierer (19) der Tankstelle mit einer Pistole bedroht, die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert und die Beute in einen mitgebrachten Stoffbeutel gepackt haben. Nach Zeugenangaben soll er in Richtung der Bushaltestelle "Im Weidenbruch" weggelaufen sein. Der als schlank beschriebene Mann war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pullover mit auffälligen weißen Längsstreifen im Brustbereich bekleidet. Zudem trug er eine dunkle Wollmütze, einen medizinischen Mundschutz und dunkle Handschuhe. Hinweise zur Identität des Täters sowie zum Überfall nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (gt/de)

