Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto fährt Radfahrer an (16.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 7 Uhr auf der Einmündung der Bundesstraße 33 zur Schwenninger Straße. Ein 69-jähriger Toyota Fahrer verließ die B 33 an der Anschlussstelle "Villingen Mitte" und wollte nach rechts auf die Schwenninger Straße abbiegen. Dabei erfasste er einen 47-jährigen Radfahrer, der von rechts kam und in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. An seinem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Blechschaden am Toyota schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

