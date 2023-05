Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.05.2023 -Diebstähle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zwei Geldbörsendiebstähle; Täter heben in einem Fall Bargeld vom Konto des Opfers ab

In Bad Sooden-Allendorf ist am Montag einer 83-jährigen Frau aus Berkatal das Portemonnaie geklaut worden. Die Frau war gegen 11.00 Uhr im REWE-Markt im Städtersweg zum Einkaufen, belud dann anschließend ihr Auto, wo sie von einem Mann angesprochen wurde. Auf der Heimfahrt bemerkte die Frau dann den Verlust der Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche, worin u.a. Ausweisdokumente, Bargeld und Kreditkarten enthalten waren. Der Stehlwert beziffert sich auf insgesamt 150 Euro. Darüber hinaus gelang es den Dieben des Portemonnaies unmittelbar nach der Tat gegen etwa 11.06 Uhr, die zuvor geklaute Kreditkarte ihres Opfers missbräuchlich einzusetzen und so an der Bankfiliale der VR-Bank in der Waldisstraße einen Geldbetrag von über 2400 Euro vom Konto ihres Opfers abzuheben. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt nun wegen Diebstahls und Computerbetrug und bittet um Hinweise unter 05652/927943-0.

Ein weiterer Geldbörsendiebstahl ereignete sich ebenfalls am Montag gegen 11.35 Uhr im Herkules-Einkaufsmarkt in Eschwege. In diesem Fall hatte eine 80-jährige Kundin aus Eschwege ihre Geldbörse während des Einkaufs zwischenzeitlich auf ihrem Rollator abgelegt und dann kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen, so dass die Diebe sie sich unbemerkt aneignen konnten. Enthalten war in dem Portemonnaie ein Geldbetrag von 150 Euro. Hinweise erbittet hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Pflanzen; Polizei sucht Zeugen

In der Walburger Straße haben unbekannte Täter am Montag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr vor einem Second-Hand Laden mehrere Pflanzen samt Pflanzkübel geklaut. Es handelt sich hierbei offenbar um zwei Palmen und einen Bananenbaum. Der Stehlwert wird mit 100 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

