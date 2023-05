POL-ESW: Pressebericht 23.05.23

Polizei Eschwege

Pressebericht 23.05.23

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer; Radfahrer leicht verletzt

In Niederhone kam es gestern Mittag gegen 13.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und einem Fahrradfahrer (Pedelec). Ein 61-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf befuhr den Sechsackerweg und übersah dann einen von rechts aus der Weidenhäuser Straße kommenden, bevorrechtigten 66-jährigen Fahrer eines Pedelec. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Dazu kommen Sachschäden in Höhe von 600 Euro (Pkw) und 400 Euro (Pedelec).

Wildunfälle

Auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege hat am Dienstagmorgen gegen 03.10 Uhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bebra ein Wildschwein erfasst, dass den Aufprall letztlich nicht überlebte. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der B 249 zwischen Eschwege und Wanfried. Hier hatte ein 57-jähriger Autofahrer aus Treffurt am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Waschbären erfasst, der noch am Unfallort verendete. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 1500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei Eschwege hat strafrechtliche Ermittlungen gegen eine 51-jährige Frau aus Meinhard aufgenommen, die alkoholisiert in ihrem Auto unterwegs war. Die Beamten kontrollierten die Autofahrerin am Montagabend gegen 22.05 Uhr in der Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf. Im Zuge der Kontrolle unterzogen die Beamten der Frau einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau daraufhin sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie auf der B 27 von Sontra in Richtung Berneburg unterwegs war. Dabei entstand Sachschaden von 1000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Parkendes Auto angefahren; Schaden 2000 Euro

In Bad Sooden-Allendorf hat am Montagmorgen ein 45-Jähriger aus Küllstedt einen Verkehrsunfall verursacht, als er gegen 10.00 Uhr mit einem Kleintransporter in der Straße "Am Brauhaus" am Fahrbahnrand parken wollte. Hierbei streifte er aus Unachtsamkeit den geparkten Pkw einer 36-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Die Schäden belaufen sich auf 1500 Euro am Auto der Frau und auf 500 Euro am Kleinbus des Verursachers.

