Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.05.2023-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried in der Straße "Vor dem Untertor" haben Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen MN-UH 777 im Wert von 30 Euro von einem beigefarbenen VW Golf geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitagmorgen 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Mit Kraftrad auf Ölspur zu Fall gekommen; Fahrer leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich am Freitagmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Kassel, der gegen 12.15 Uhr von Oetmannshausen auf der Bundesstraße B 7 kommend nach rechts auf die Bundesstraße B 27 in Fahrtrichtung Hoheneiche einbiegen wollte. Der Fahrer kam mit seinem Krad auf einer Ölspur zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen am Knöchel zu. Das Motorrad wurde später abgeschleppt. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Trunkenheit im Verkehr

Einer Blutentnahme unterziehen, musste sich heute Vormittag ein 68-jähriger Autofahrer aus Sontra, der um kurz vor 11.00 Uhr in angetrunkenen Zustand in seinem Fahrzeug in der Ortslage von Reichensachsen (Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Langenhainer Weg) angetroffen wurde war. Als mutmaßlich hilflose Person gemeldet, stellten die Beamten der Polizei Eschwege vor Ort schließlich fest, dass der Mann nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Den Mann erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell