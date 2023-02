Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fünf Festnahmen im Grenzraum

Kehl/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende fünf gesuchte Straftäter verhaftet. Bereits am Freitag nahmen die Beamten einen 32-jährigen algerischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie in Kehl fest. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und damit 12 Tage Gefängnis abwenden. Eine weitere Festnahme erfolgte dann am Samstagvormittag. Hier wurde am Bahnhofsvorplatz in Kehl ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger kontrolliert. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 54 Tage in das Gefängnis gebracht. Kurze Zeit später nahmen die Beamten im Stadtgebiet Offenburg einen 34-jährigen georgischen Staatsangehörigen fest. Der Mann wurde mit Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht. Er konnte die Geldstrafe vor Ort begleichen und seine Reise fortsetzen. Ebenfalls am Samstagmittag nahmen die Beamten einen 41-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg fest. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und 20 Tage Gefängnis abwenden. Eine weitere Festnahme dann am Sonntagvormittag. Bei der Kontrolle eines 22 -jährigen Mannes aus Kamerun, welcher Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses war, wurde ein Haftbefehl wegen Körperverletzung festgestellt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen für 60 Tage in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell