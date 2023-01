POL-GM: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Reichshof (ots) - Am Montagmorgen (23. Januar) wurde der Polizei ein Einbruch im Kindergarten an der Blockhausstraße in Reichshof-Eckenhagen gemeldet. Als die Polizei eintraf, erwartete eine 37-jährige Mitarbeiterin des Kindergartens die Streifenwagenbesatzung. Sie konnte nicht vor Ort feststellen, ob etwas gestohlen wurde. Eine 40-jährige Zeugin berichtete, dass sie an dem Morgen um sieben Uhr die verschlossene Brandschutztür öffnen wollte, jedoch rastete die Tür ...

