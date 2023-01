Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kindergarten

Reichshof (ots)

Am Montagmorgen (23. Januar) wurde der Polizei ein Einbruch im Kindergarten an der Blockhausstraße in Reichshof-Eckenhagen gemeldet. Als die Polizei eintraf, erwartete eine 37-jährige Mitarbeiterin des Kindergartens die Streifenwagenbesatzung. Sie konnte nicht vor Ort feststellen, ob etwas gestohlen wurde. Eine 40-jährige Zeugin berichtete, dass sie an dem Morgen um sieben Uhr die verschlossene Brandschutztür öffnen wollte, jedoch rastete die Tür nicht wie gewöhnlich ein. Dabei stellte sie die Schäden an der Brandschutztür und dem Türrahmen fest. Die Zeugin berichtete auch, dass die Tür das letzte Mal am Freitag (20. Januar) gegen 14 Uhr durch eine Mitarbeiterin verschlossen wurde. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell