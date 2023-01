Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (22. Januar, 15.45 Uhr) ein 17-Jähriger bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Engelskirchen-Ründeroth zugezogen. Der Jugendliche aus Lindlar war mit einem Kleinkraftrad in Richtung Gummersbach gefahren. An der Einmündung mit der Sternentalstraße stieß er mit dem Auto einer 69-Jährigen aus Overath zusammen, die von der Sternentalstraße nach links in Richtung Engelskirchen abbiegen wollte. Der Jugendliche musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

