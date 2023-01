POL-GM: Zigarettenautomat gesprengt

Reichshof (ots) - Der Fahrer eines goldfarbenen Skoda Fabia ist am Samstagmittag (21. Januar) nach einem Verkehrsunfall in Reichshof-Brüchermühle von der Unfallstelle geflüchtet. Der Skoda hatte gegen 13.50 Uhr auf der Kölner Straße einen am Fahrbahnrand parkenden VW gestreift. Ein entgegenkommender Zeuge beobachtete den Unfall und erkannte als Fahrer einen Mann Mitte fünfzig mit einem dunklen Bart. Ohne sich um den ...

