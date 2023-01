POL-GM: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Niedergelpe haben Kriminelle am Samstag (21. Januar) Schmuck erbeutet. Zwischen 12 und 19.30 Uhr hatten die Einbrecher in der Straße "Am Kolmichsiefen" das Küchenfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Anschließend stiegen sie in das Haus ein, durchsuchten sämtliche Räume und entkamen mit aufgefundenem Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch ...

