Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kindergarten

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Weidenstraße (Gummersbach-Bernberg) haben Unbekannte mehrere Laptops und Tablet-PC gestohlen. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag und Freitagmorgen (20. Januar) hatten die Täter zunächst versucht, die Eingangstüre des Kindergartens aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, brachen sie eine Terrassentüre auf. Anschließend durchsuchten sie den Bürobereich des Kindergartens und entwendeten zwei Laptops und drei Tablet-PC. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

