Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Bild-Infos

Download

Hückeswagen (ots)

Ein schwarzes E-Bike haben Unbekannte aus einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz gestohlen. Das schwarze Mountainbike der Marke Scott war in einem verschlossenen Gitterverschlag an einem Fahrradständer angeschlossen. Zwischen jeweils 15 Uhr am Mittwoch und Donnerstag (18./19. Januar) hebelten Unbekannte zunächst den Gitterverschlag auf und durchtrennten anschließend das Fahrradschloss, welches von den Tätern zurückgelassen wurde.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell