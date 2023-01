POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Gummersbach (ots) - In Gummersbach-Lantenbach ist in zwei Vereinsheime und mehrere Wohnwagen eingebrochen worden. Der Einbruch in die Vereinsheime am Campingplatz an der Derschlager Straße fand in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und 09.00 Uhr am Mittwoch (18. Januar) statt. In beiden Fällen hebelten die Täter Fenster auf. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass auf dem Gelände auch in mehrere Wohnwagen ...

mehr