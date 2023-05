Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.05.2023

Polizei Eschwege

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ein 42-jähriger Mann aus Wehretal ist am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Zur weiteren ärztlichen Versorgung ist der 42-Jährige dann später mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kassel verbracht worden. Wie die Polizei Eschwege berichtet, war der Mann gegen 17.25 Uhr in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Landesstraße L 3403 von Jestädt in Richtung Motzenrode unterwegs. Auf besagter Strecke verlor er im Bereich einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte das Krad und auch der Fahrer gegen am Fahrbahnrand befindliche Weidezaunpfosten aus Beton, wobei sich der Fahrer schwere Verletzungen zuzog. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Dazu kommt ein Schaden in Höhe von 300 Euro an einem Zaunpfosten.

Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Gartenhütte einzubrechen. Der Vorfall ereignet sich am Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 16.00 Uhr in einem Gartengrundstück in der Flurgemarkung "Unterm Schrapfröder Weg" (evtl. auch "Unterm Schrapfelder Weg"). Die Täter hatten sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem eingefriedeten Gartengrundstück verschafft und wollten anschließend auch gewaltsam in eine Gartenhütte eindringen, scheiterten aber. Angerichtet wurde ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro, geklaut wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle in Sontra und Witzenhausen

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Wahlhausen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01.35 Uhr mit einem Fuchs kollidiert. Der junge Mann war auf der B 80 von Hann. Münden in Richtung Witzenhausen unterwegs und erfasste das Tier dann kurz vor dem Abzweig nach Gertenbach. Der Fuchs lief nach dem Zusammenstoß davon. Am Auto des 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Mit einem Reh zusammengestoßen ist in der gleichen Nacht eine 49-jährige Autofahrerin aus Eisenach. Die war Frau war gegen 02.00 Uhr auf der B 400 von Breitau in Richtung Krauthausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Der Schaden am Pkw ist noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen in der Hollenbachstraße/Ecke "Am Weizenländchen" am Fahrbahnrand geparkten Opel Adam (Farbe dunkelrot) in Vorbeifahren beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Der entstandene Schaden an der hinteren rechten Stoßstange und am Kotflügel des Opels wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat wegen des Vorfalls, der sich am Donnerstag zwischen 14.25 Uhr und 16.35 Uhr ereignete, Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

