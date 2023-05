Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadt aus

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

In Hessisch Lichtenau ist eine 86-jährige Dame zu Hause das Opfer eines Diebstahls geworden. Die unbekannten Täter gaben vor, wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs ins Haus zu müssen, später fehlten der Dame plötzlich Bargeld und Schmuck und von den Tätern jede Spur. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet um Hinweise.

Wie die Beamten in Hessisch Lichtenau berichten, ist am Dienstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr das Opfer in der Biegenstraße aufgesucht worden. Die Täter klingelte mehrfach an der Tür und verschafften sich schließlich unter dem Vorwand, Mitarbeiter von der Stadt zu sein und wegen eines unterirdischen Wasserrohrbruchs ins Haus zu müssen, Zutritt zu dem betreffenden Wohnhaus.

Ein Mann ging dann im OG ins dortige Bad und betätigte im Beisein der Geschädigten verschiedene Wasserspülungen und wollte angeblich die Wasserqualität überprüfen. Nach Angaben des Opfers dauerte der Vorgang etwa 15-20 Minuten, währenddessen verschaffte sich dann mutmaßlich ein weiterer Täter unbemerkt Zugang zu dem Haus und suchte die unter Etage nach Wertgegenständen ab.

Als der vermeintliche Stadtmitarbeiter dann gegangen war, stellte die Frau den Verlust von einem dreistelligen Geldbetrag und von Schmuckgegenständen (u.a. 2 goldene Ringe) fest.

Der ablenkende Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -35-40 Jahre alt -schwarze, kurze Haare -schwarzer Bart -kräftige Statur -bekleidet mit dunkelgrüner Montur, grüner Weste, dunklen Turnschuhe und Arbeitshandschuhen

Zu dem anderen Täter oder einem eventuell benutzten Fahrzeug ist aktuell nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Tipps:

-Lassen Sie keine unbekannten Personen in die Wohnung.

-Achten Sie darauf, wie viele Personen die Wohnung betreten und schließen sie selbständig die Tür.

-Lassen Sie sich von Handwerkern, Mitarbeiter von Behörden u.ä. den Ausweis zeigen.

-Nehmen Sie Kontakt mit der Institution auf und überprüfen Sie die Angaben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell