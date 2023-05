Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.05.2023-2

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein Schaden von 300 Euro entstand heute Morgen gegen 05.15 Uhr bei einem Wildunfall, der sich auf der B 451 zwischen Hundelshausen und Witzenhausen ereignete. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst, welches nach dem Aufprall davonlief. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.20 Uhr bei einem schwarzen VW Golf Sportsvan mit weißer Farbe den Buchstaben "Z" auf dem Kofferraumdeckel aufgebracht. Der Schaden wird in dem Fall mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung in Hebenshausen in der Steingasse. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell