POL-ESW: Verkehrsaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer"; Einladung an die Pressevertreter

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Garage; Polizei sucht Zeugen Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend 20.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr in der Pontanistraße in Eschwege eine Garage aufgebrochen. Die Täter hebelten dazu auf dem betreffenden Privatgrundstück die Holztüreingangstür zur Garage auf und drangen auf diesem Wege in die Garage ein. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, die Täter richteten aber Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. ...

