POL-ESW: Polizei sucht nach vermeintlichen körperlichen Übergriff den Geschädigten und bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag ist der Polizei in Eschwege ein Sachverhalt bekannt geworden, der nun weitere polizeiliche Ermittlungen nach sich zieht. Hintergrund ist hier eine körperliche Auseinandersetzung vom Vorabend, wonach jetzt ein vermeintliches Opfer unbekannten Aufenthaltes ist, eventuell aber auf ärztliche Hilfe angewiesen sein könnte.

>>>Körperlicher Auseinandersetzung am Samstagabend

Die Polizei in Eschwege geht aktuell davon aus, dass sich am gestrigen Samstagabend (13.05.2023) in der Parzelle eines Kleingartengeländes in Eschwege (Bereich Höhenweg; Richtung Langenhainer Weg) eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zugetragen hat.

Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll es auch zum körperlichen Übergriff auf eine männliche Person gekommen sein, die aber derzeit unbekannten Aufenthaltes ist und von der die Beamten ausgehen, dass sie orientierungslos sein und gegebenenfalls auch ärztliche Hilfe benötigen könnte.

Seit Samstagabend verliert sich die Spur dieser Person. Die ermittelnden Beamten erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung um den Sachverhalt und die Umstände der Auseinandersetzung weiter aufhellen zu können.

Hilfreich sind daher insbesondere Wahrnehmungen, die zum Auffinden des vermeintlich Geschädigten führen könnten.

Die betreffende Person, die sich des Öfteren im Bereich der besagten Kleingartenanlage aufgehalten haben soll, kann wie folgt beschrieben werden

-männlich -westeuropäisches Erscheinungsbild -scheinbares Alter ca. 55-60 Jahre alt -ca. 170-175 cm groß -graue Haare -grauer Vollbart -zuletzt bekleidet vmtl. mit einem auffälligen, knielangen hellbeigem Fellmantel

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

