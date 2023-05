Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.05.23 (2)

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:55 Uhr befuhr heute Mittag eine 56-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Ca. 300 Meter vor Trubenhausen geriet sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Die 56-Jährige kam im Anschluss mit ihrem Auto auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Geldbörsendiebstahl

Am heutigen Vormittag ereignete sich ein Geldbörsendiebstahl im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen. Während des Einkaufs, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, wurde das Portmonee aus der Jackentasche einer 73-jährigen Kundin aus Witzenhausen gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 120 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542/93040 entgegen. Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch wurde zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr ein Pkw Peugeot, der in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege geparkt war, angefahren. Der Peugeot wurde dadurch auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

